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Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü

Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü Issız ada değil, Kınalıada Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar'ı da etkiledi.

24.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:23
Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü
Issız ada değil, Kınalıada
İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar'ı da etkiledi. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Adalar, korona virüs nedeniyle ıssız kaldı. Kınalıada, sokaklarının boş kalmasıyla adeta ıssız adaya döndü.
Çin'in Wuhan kentinden Dünyaya yayılan korona virüs Türkiye'de de etkisi göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp kendilerini eve kapatarak virüse karşı önlem alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözde adreslerinden Adalar'da da sokaklar boş kaldı. Kınalıada sokakları adeta filmlere konu olan 'ıssız ada' sokaklarını andırdı. Ne turistlerin ne de Adalıların çıkmadığı sokakların oldukça sessiz ve ıssız olduğu görüldü. Ayrıca sokakta sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği görüldü. Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü

Kaynak: İHA

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Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü
Etiketler : Adalar, Genel

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