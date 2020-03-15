Korona virüs stadı kapattı: Futbol sevdası çatıya çıkarttı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.
15.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:30
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı vatandaşlar, çatılara çıkarak izledi.
Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç'un 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden çatı, dam ve balkondan izledi.
(Selami Deniz/İHA)
Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç'un 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden çatı, dam ve balkondan izledi.
(Selami Deniz/İHA)
Kaynak: İHA
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