Korona virüs stadı kapattı, vatandaşlar maçı çatılara çıkarak izledi
- Korona virüs stadı kapattı, vatandaşlar maçı çatılara çıkarak izledi Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.
15.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:47
- Korona virüs stadı kapattı, vatandaşlar maçı çatılara çıkarak izledi
SİİRT - Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı vatandaşlar, çatılara çıkarak izledi. Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç'un 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden çatı, dam ve balkondan izledi.
SİİRT - Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı vatandaşlar, çatılara çıkarak izledi. Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç'un 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden çatı, dam ve balkondan izledi.
Kaynak: İHA
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