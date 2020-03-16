Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar
Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar Virüs stresine misket ve dama oyunu oynuyor Şanlıurfa'da yetişkinler korona virüs stresini arazide misket ve dama oynayarak atıyorlar.
16.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:10
Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlarVirüs stresine misket ve dama oyunu oynuyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da yetişkinler korona virüs stresini arazide misket ve dama oynayarak atıyorlar.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Şanlıurfa'da da tedbirlerin alınmasına neden oldu. Belediyeler il genelinde ilaçlama yaparken valilik de kurumları organize ederek alınan önlemleri tek çatı altında yürütüyor. Son günlerde meydana gelen korona virüs nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar ise stresini ise çeşitli yöntemlerle atıyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki yetişkinler ise boş arazide misket ve dama gibi oyunlar oynayarak stres atıyor. Aynı bölgede sık sık bir araya gelen vatandaşlar, korona virüs stresinden kurtulmak için bir araya gelip misket oynadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Günlük yaşantımız, hayatımız böyle devam edip gidiyor. Hastalık gibi bir problemde İnşallah yaşanılmaz. Oyun oynadıktan sonra unutmasak ellerimizi yıkıyoruz. Evde canımız sıkılıyor. Biz kahveye de gitmiyoruz. Buraya gelip böyle 2-3 saat zaman geçiriyoruz. Bu oyunu oynadık mı korona virüs hiç aklımıza gelmiyor" dedi.Havanın güzelliğini fırsat bilen diğer vatandaşlar ise boş arazide güneşin tadını çıkarttı.
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da yetişkinler korona virüs stresini arazide misket ve dama oynayarak atıyorlar.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Şanlıurfa'da da tedbirlerin alınmasına neden oldu. Belediyeler il genelinde ilaçlama yaparken valilik de kurumları organize ederek alınan önlemleri tek çatı altında yürütüyor. Son günlerde meydana gelen korona virüs nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar ise stresini ise çeşitli yöntemlerle atıyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki yetişkinler ise boş arazide misket ve dama gibi oyunlar oynayarak stres atıyor. Aynı bölgede sık sık bir araya gelen vatandaşlar, korona virüs stresinden kurtulmak için bir araya gelip misket oynadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Günlük yaşantımız, hayatımız böyle devam edip gidiyor. Hastalık gibi bir problemde İnşallah yaşanılmaz. Oyun oynadıktan sonra unutmasak ellerimizi yıkıyoruz. Evde canımız sıkılıyor. Biz kahveye de gitmiyoruz. Buraya gelip böyle 2-3 saat zaman geçiriyoruz. Bu oyunu oynadık mı korona virüs hiç aklımıza gelmiyor" dedi.Havanın güzelliğini fırsat bilen diğer vatandaşlar ise boş arazide güneşin tadını çıkarttı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Korona virüs stresini misket oyunuyla atıyorlar
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