Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Korona virüs şüphelisi hastaneyi ayağa kaldırdı

Adana'da Çukurova Devlet Hastanesine yeni tip korona virüs şüphesiyle gelen bir kişi bahçede gezince kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırıp "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek üzerilerine öksürdüğü öne sürüldü.

15.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:06
Korona virüs şüphelisi hastaneyi ayağa kaldırdı
Adana 'da Çukurova Devlet Hastanesine yeni tip korona virüs şüphesiyle gelen bir kişi bahçede gezince kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırıp "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek üzerilerine öksürdüğü öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni tip korona virüs belirtileri nedeniyle L.K. hastaneye başvuruda bulundu. Test yapıldıktan sonra acilden bahçeye çıkan şahsı güvenlik görevlileri, içeri girmesi ve maske takması konusunda uyardı. Bir süre sonrada şahsın öksürmesi üzerine güvenlik görevlileri bir kez daha maske takması ve içeri girmesi konusunda uyarıda bulundu. Ancak buna rağmen L.K. maske takmayıp içeri de girmeyince güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darp edip "Bende varsa herkese bulaşsın" diye özel güvenlik görevlilerinin üzerine öksüren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içerisi geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın' dedi. Yüzümü ve elimiz çizdi." açıklamasında bulundu.
Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun çıkmasının ardından Fatih Polis Merkezine götürülecek.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Çukurova, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp’tan başlattı, tüm takım destek verdi Haberler
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp'tan başlattı, tüm takım destek verdi
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs şüphelisi hastaneyi ayağa kaldırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: Öğretmenler ünlü ressamların otoportrelerini ve tablolarını canlandırdı - Haber 14:50: Erken yaşta evlenen kadın, ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor - Haber 14:50: Kimya İhtisas OSB'den koronavirüs mücadelesine destek - Haber 14:48: Polisin yardımıyla şehit oğlunun kabrini ziyaret etti - Haber 14:48: "16. Akbank Kısa Film Festivali" ödülleri açıklandı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler