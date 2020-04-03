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Korona virüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı, polis ekipleri inşaata kilitledi

Korona virüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı, polis ekipleri inşaata kilitledi Beyoğlu'nda yeni tip korona virüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kaçan yabancı uyruklu şahıs çalıştığı inşaata geldi.

03.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:48
Korona virüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı, polis ekipleri inşaata kilitledi
İSTANBUL - Beyoğlu 'nda yeni tip korona virüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kaçan yabancı uyruklu şahıs çalıştığı inşaata geldi. Polis ekiplerinin sağlık ekipleri gelene kadar inşaattan çıkmaması yönündeki ikazlarına sinirlenen şahıs yeniden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri yabancı uyruklu şahsı inşaata kilitledi.
Olay, Beyoğlu Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu 5 kişi yeni tip korona virüs şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Şahıslardan bir tanesi hastaneden kaçarak yeniden çalıştığı inşaata geldi. 55-60 yaşlarındaki erkek şahıs inşaatta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İnşaata gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kaçmaya çalıştı, polis ekipleri inşaatı kilitledi
Polis ekipleri şahsa şahsa inşaattan çıkmaması yönünde ikazda bulundu. Polis ekiplerinin kendisini ikaz etmesine sinirlenen şahıs bağırmaya başladı. Bağırarak polis ekiplerinin üzerine yürüyen şahıs inşaattan çıkmak istedi. Şahsın inşaattan çıkmasına izin vermeyen ekipler yeniden ikazda bulundu. Ekipleri dinlemeyen şahıs kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri dış cephesinin yapımı bitmiş ve kapısı takılmış olan inşaatın kapısını kilitledi. Kısa süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Şahsı inşaattan çıkaran polis ekipleri ambulansa bindirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Yabancı uyruklu şahıs yeniden hastaneye götürüldü. Korona virüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı, polis ekipleri inşaata kilitledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, Genel

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Korona virüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı, polis ekipleri inşaata kilitledi
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