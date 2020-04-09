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Korona virüs, Suudi Kraliyet ailesinde yayılıyor

Suudi kraliyet ailesinin 150 üyesinde korona virüs tespit edildiği açıklandı.

09.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:25
Korona virüs, Suudi Kraliyet ailesinde yayılıyor
Suudi kraliyet ailesinin 150 üyesinde korona virüs tespit edildiği açıklandı.
Korona virüs dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Amerikan "New York Times" gazetesinde yayınlanan bir habere göre, korona virüs Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesine ulaştı ve kraliyet ailesinin pek çok üyesine virüs bulaştı. Gazete korona salgınının Suudi kraliyet ailesine ulaştığını ve kraliyette birçok kişiye virüs bulaştığını ileri sürdü. Suudi kraliyet ailesinin 150 üyesinde korona tespit edildiği belirtildi. Vakalar arasında Riyad valisi Prens Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud'un da bulunduğu, şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Aile üyelerinin tedavi gördüğü Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ndeki doktorların alarma geçtiği ve gerekli hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Cidde yakınlarındaki Kızıldeniz'deki bir sarayda kendini izole ettiğini ve bazı bakanlarının da Kızıl Deniz yakınlarındaki uzak bir alanda kendilerini izole ettiği ifade edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, New York Times, Riyad, Güncel
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