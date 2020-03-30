Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs 'Taksicileri' vurdu

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen taksiciler, işlerin az olmasından dert yandı.

30.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:15
Korona virüs 'Taksicileri' vurdu
Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen taksiciler, işlerin az olmasından dert yandı. Kayserili taksici Baki Aslan; "Devletimizin biran önce çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilmesi taksicileri üzdü. Kayserili taksici Baki Aslan, önlemlerin alınmasının iyi olduğunu ama işleri düştüğü için sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Aslan, "Bu önlem iyi oldu ama İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde geçerli olması lazım. Kayseri'de zaten iş yok. Bizim durağımızda 3 tane tek rakam, 1 tane de çift rakam var. Günde 1-2 işle anca akşamı ediyoruz. Arabayı yenilemek için kredi çektim ama ödeyemiyorum. Zaten işlerin tadı yoktu. Yarın taksiye çıkmayacağım, benim evime kim ekmek getirecek. Mağdur olduk. Bütün taksiciler böyle. Herkes dertli. Devletimizi biran önce buna çözüm bulması lazım. Daha önce iyi kötü bir şeyler oluyordu ama korona virüs işimizi iyice bitirdi" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs 'Taksicileri' vurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Türkiye’de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 812 kişi daha hayatını kaybetti
Yargıya korona engeli! 30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize’deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD’yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:53: Samsun BİLSEM'den 5 dakikada bir maske - Haber 13:52: Trabzon'da seferler durdu, firmalar kepenk indirdi - Haber 13:52: OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİ BİNASINA KAVUŞTU - Haber 13:52: Sarıkamış Kaymakamlığı 65 yaş üstü ve kronik hastası vatandaşlara gıda kolisi - Haber 13:52: Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da koronavirüs denetimleri sürüyor - Haber 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber