Korona virüs taşıdığı tespit edilen ve bir süredir evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı...
Korona virüs taşıdığı tespit edilen ve bir süredir evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
05.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:26
Korona virüs taşıdığı tespit edilen ve bir süredir evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. - LONDRA
Kaynak: İHA
Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel