Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu

Korona virüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu Van'da sevindiren haber geldi Van'da yeni tip korona virüs nedeniyle tedaviye alındığı hastanede iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

08.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:30
Korona virüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu
Van 'da sevindiren haber geldi
VAN - Van'da yeni tip korona virüs nedeniyle tedaviye alındığı hastanede iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu, Dursun Odabaş Tıp Merkezinde korona virüs nedeniyle tedavi gören 3 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan biri 45, iki 75 yaş grubundaki hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, sevincini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Bir sağlık çalışanın tüm yorgunluğunun geçtiği an taburculuk. COVİD-19 tanısıyla takip ve tedavisi biterek taburcu olan hastalarımız oldukça sağlık çalışanları olarak umutlarımız artıyor." Korona virüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Korona virüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi

Son Dakika Sağlık Haberleri

23:12: "Süper Ay" Balıklıgöl'ü aydınlattı - Haberler 23:09: 22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı - Haberler 23:01: 'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü - Haberler 22:56: Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için üretilen video laringoskop sağlık çalışanlarına teslim edildi - Haberler 22:50: Bayburt'ta bir miktar esrar ele geçirildi - Haberler 22:03: Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız - Haberler 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:20: New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler