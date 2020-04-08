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Korona virüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı

Korona virüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde korona virüs tedavisi gören 43 ve 17 yaşlarındaki 2 erkek tedavilerinin ardından iyileşerek, hastane personelinin alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

08.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:26
Korona virüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Alaplı İlçesinde korona virüs tedavisi gören 43 ve 17 yaşlarındaki 2 erkek tedavilerinin ardından iyileşerek, hastane personelinin alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.
Alaplı'da 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 43 ve 17 yaşındaki 2 erkek hasta bir süre önce Alaplı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından iyileşerek sağlığına kavuşan 2 hasta bugün doktor ve hemşirelerinin alkışları arasında taburcu edildi. Korona virüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Alaplı, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Korona virüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı - Haberler
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