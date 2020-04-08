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Korona virüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı

Korona virüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı Amasya'da korona virüse yakalanan hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), tedavisinin ardından çalışanların alkışları arasında taburcu oldu.

08.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:05
Korona virüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı
AMASYA - Amasya 'da korona virüse yakalanan hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), tedavisinin ardından çalışanların alkışları arasında taburcu oldu.
Yıllardır görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Şenol Erboğa, taburcu edildi.
14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa'yı sağlık personelleri alkışlarla evine gönderdi. Korona virüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya, Genel
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