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Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi

Koronavirüs tedavisi göresi gören İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e müzisyen sevgilisi Levent Dörter sosyal medyadan moral konseri verdi. Tatlıses, görüntüleri, "Karantinada canım sıkılmasın diye bana özel konser veriyor" notu ile paylaştı.

09.04.2020 23:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:12

Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e müzisyen sevgilisi Levent Dörter sosyal medyadan moral konseri verdi.

Koronavirüs tedavisi gören İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e, aynı şekilde kendisi de korona tedavisi gören sevgilisi müzisyen Levent Dörter, sosyal medya üzerinden moral için konser verdi.

"CANIM SIKILMASIN DİYE BANA ÖZEL KONSER VERİYOR"

Bilgisayar üzerinden bir birlerine bağlandıkları anları sosyal medyadan paylaşan Tatlıses, görüntüleri, "Karantinada canım sıkılmasın diye bana özel konser veriyor" notu ile paylaştı.

Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Dilan Çıtak, açıklamasında, "Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Sevgilisi Levent Dörter ise, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu.

Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses’e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Levent Dörter, Dilan Çıtak, Magazin
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