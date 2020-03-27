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Korona virüs tedbiri için kapatılan dernek ve lokale kumar baskını

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir dernek ve lokalde kumar oynayanlara para cezası verildi.

27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:43
Korona virüs tedbiri için kapatılan dernek ve lokale kumar baskını
Tekirdağ 'ın Saray ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir dernek ve lokalde kumar oynayanlara para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 155 polis imdat hattına gelen '1 dernek lokali ve 1 kahvehanede kumar oynatılıyor' ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı baskında, 13 kişiye ve daha önceden de takibi yapılan kahvehanedeki 8 kişiye kumar oynamaktan, iş yeri sahiplerine ise kumar oynanması için yer ve mekan sağlamaktan ve korona virüsü ile mücadele kapsamında dernek 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari işlem yaptı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Polis, Saray, 3. Sayfa

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