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Korona virüs tedbirine aldırmadılar

Korona virüs tedbirine aldırmadılar Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüse karşı alınan tedbirlere rağmen bazı vatandaşlar "Evde kal" uyarılarına uymayıp, yaya olarak ve araçlarıyla sokaklara döküldü Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam...

24.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:29
Korona virüs tedbirine aldırmadılar
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde korona virüse karşı alınan tedbirlere rağmen bazı vatandaşlar "Evde kal" uyarılarına uymayıp, yaya olarak ve araçlarıyla sokaklara döküldü
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor. Polis ekipleri, yasağa uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor. Polis ekipleri ise yasağa uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.
İşletme sahibi olan Levent Boran, "Bu virüs çok tehlikeli bütün yaşlılarımız dedelerimiz, ninelerimiz, annelerimiz ve babalarımızın evlerinde oturmalarında fayda var" dedi.
Bazı vatandaşlar da araçla gezdiklerini, kimseyle temas halinde olmadıklarını söyledi. Korona virüs tedbirine aldırmadılar

Kaynak: İHA

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Korona virüs tedbirine aldırmadılar
Etiketler : Samandağ, Polis, Hatay, Genel

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