Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs tedbiriyle izolasyon bölümünden kaçan 2 şahıs polisleri alarma geçirdi

Denizli'de iki şahıs korona virüs testinin yapılacağı hastanenin izolasyon bölümünden kaçınca polis alarma geçti.

03.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:06
Korona virüs tedbiriyle izolasyon bölümünden kaçan 2 şahıs polisleri alarma geçirdi
Denizli 'de iki şahıs korona virüs testinin yapılacağı hastanenin izolasyon bölümünden kaçınca polis alarma geçti. Bir süre sokaklarda aranan şahıslar kaçtıktan yaklaşık 20 dakika sonra hastaneye geri dönünce herkes rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Korona virüs şüphesi nedeniyle hastanede oluşturulan izole edilmiş bölümde gözlem altında tutulan M.İ. ve Ş.İ. isimli şahıslar iddiaya göre, hastane görevlilerini ve güvenlik görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı. Hastane yetkilileri İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirleri kapsamında durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri hastane çevresinde şahısları bulmak için çalışma başlattı. Aramalar kapsamında M.İ. ve Ş.İ.'nin ikamet ettiği evlerine de birçok polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra şahıslar hastaneye döndü. Ardından M.İ. ve Ş.İ., hastane görevlileri tarafından tekrardan izolasyon bölümüne alındı.

Öte yandan, sağlık görevlileri şahıslara başka bir kişi ile temasta bulunup bulunmadıklarını sorarak bilgi aldı. Polisi alarma geçiren şahıslar hastaneye geri dönünce herkes rahat bir nefes aldı. - DENİZLİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

3. Sayfa Manşet

Haberler

İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:58: Jandarma, baz istasyonundan akü çalan iki hırsızı suçüstü yakaladı - Haberler 10:58: İzmir'de psikolojik destek hattı devrede - Haberler 10:57: Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi - Haberler 10:56: Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı - Haberler 10:55: Diyarbakırlı kırtasiyeci, korona virüs nedeniyle siparişleri evlere teslim ediyor - Haberler 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:54: Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti - Haberler 09:49: Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler - Haberler 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak