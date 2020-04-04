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Korona virüs tedbirleri Akhisar'ın en işlek caddesini trafiğe kapattırdı

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya önderliğinde toplanan Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulunda, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan Şehit Teğmen Tahir Ün Cadesi'nin araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.

04.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:30
Korona virüs tedbirleri Akhisar'ın en işlek caddesini trafiğe kapattırdı
Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya önderliğinde toplanan Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulunda, korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan Şehit Teğmen Tahir Ün Cadesi'nin araç trafiğine kapatılmasına karar verildi.

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya başkanlığında toplanan Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Öte yandan salgın sürecinin, ilçemiz Tahir Ün Caddesi şehrin ticari merkezi konumunda olup, çok sayıda banka ATM gişesinin bulunması gibi nedenlerle insanların bu caddede yakın mesafede hareketi nedeniyle sosyal mesafe korunamadığından caddenin 06 Nisan 2020 tarih saat 08.00'dan itibaren hafta içi mesai günlerinde araç trafiğine kapatılmasına; oy birliği ile karar verilmiştir." - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akhisar, Güncel
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