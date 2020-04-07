Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar

Trabzon'un Arsin ilçesinde evlilik için başvuran çiftin nikahları Korona virüs tedbirleri kapsamında kıyıldı.

07.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:06
Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar
Trabzon'un Arsin ilçesinde evlilik için başvuran çiftin nikahları Korona virüs tedbirleri kapsamında kıyıldı.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, evlilik için başvuran Asuman Yavuz ve Mustafa Erdoğan çiftinin nikahını kıydı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında hijyen ve temizlik tedbirlerinin her alanda arttırıldığı bugünlerde evlilik için başvuran genç çiftin nikahı 2 şahit eşliğinde Belediye Başkanı Gürsoy tarafından toplantı salonunda tedbirler alınarak kıyıldı. Başkan Gürsoy, çift ve şahitlerin maske takarak katıldığı nikah töreni sonrası Başkan Gürsoy, çifte ömür boyu sağlık ve mutluluklar diledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Samsun'da karantina altındaki öğrencilerden görevlilere "teşekkür" videosu - Haber 18:20: Bayram ikramiyesini, kampanyaya bağışladı - Haber 18:20: Yeşilyurt'ta hem korona mücadelesi hem de yatırımlar son sürat - Haber 18:20: Borsa günü yükselişle tamamladı - Haber 18:18: TUNCELİ Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi