Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs tedbirleri alınarak nikah kıydılar

Korona virüs tedbirleri alınarak nikah kıydılar Trabzon'un Arsin ilçesinde evlilik için başvuran çiftin nikahları Korona virüs tedbirleri kapsamında kıyıldı.

07.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:00
Korona virüs tedbirleri alınarak nikah kıydılar
TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde evlilik için başvuran çiftin nikahları Korona virüs tedbirleri kapsamında kıyıldı.
Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, evlilik için başvuran Asuman Yavuz ve Mustafa Erdoğan çiftinin nikahını kıydı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında hijyen ve temizlik tedbirlerinin her alanda arttırıldığı bugünlerde evlilik için başvuran genç çiftin nikahı 2 şahit eşliğinde Belediye Başkanı Gürsoy tarafından toplantı salonunda tedbirler alınarak kıyıldı. Başkan Gürsoy, çift ve şahitlerin maske takarak katıldığı nikah töreni sonrası Başkan Gürsoy, çifte ömür boyu sağlık ve mutluluklar diledi. Korona virüs tedbirleri alınarak nikah kıydılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel

Haberin Videosu :

Korona virüs tedbirleri alınarak nikah kıydılar
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Korona virüs tedbirleri alınarak nikah kıydılar - Haberler

genel Manşet

Haberler

İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 604 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu

Son Dakika genel Haberleri

19:30: Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi - Haberler 19:27: Türk Kızılay 'İmmüm Plazma' tedavisine resmen başladı - Haberler 19:25: Üzerine demir kapı düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler 19:25: Tunceli'de baraj gölünde bulunan cesedin kimliği belli oldu - Haberler 19:22: Büyükşehir üreticiyi unutmadı - Haberler 18:52: Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler