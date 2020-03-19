Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Korona virüs tedbirleri balık tezgahlarını da etkiledi - Ekonomi

Korona virüs tedbirleri balık tezgahlarını da etkiledi

Zonguldak'ta balıkçılar doktorların protein tüketmesi gerektiğini söylemesine rağmen vatandaşların virüs korkusundan dolayı balığı tercih etmediğini söyledi.

19.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:01
Korona virüs tedbirleri balık tezgahlarını da etkiledi
Zonguldak 'ta balıkçılar doktorların protein tüketmesi gerektiğini söylemesine rağmen vatandaşların virüs korkusundan dolayı balığı tercih etmediğini söyledi.

Merkez balıkçılar çarşısı esnaflarından 44 yaşındaki Cihat Ay, son günlerde yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların balıkhaneye uğramadığını ve getirmesi gereken gıdaların başında balık olduğunu söyledi. 15 Nisan 2020 tarihi itibari ile av yasağının başlayacağını söyleyen balıkçı Cihat Ay, tezgahlardaki balık çeşitlerinin son balık çeşitleri olduğunu belirtti. Ay, "Bu virüsten dolayı işlerimizde düşüş var. Piyasaya göre balık fiyatları uygun bence. Protein açısından da bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyacı var. Doktorlar da balık tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Dünya geneline yayılan Korona virüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde duruyor. Çarşıya inen balık alıp evine çıkıyor. Ama satışlarımız son bir kaç gündür durgun" diye konuştu.

Balık fiyatları ise şu şekilde: "Hamsinin kilosu 15 TL, İstavrit 25 TL, Mezgit 25 TL, Levrek tanesi 15 TL, Somon kilosu 35 TL, Çipura tanesi 25 TL". - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Ekonomi
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Ekonomi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Ekonomi
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Ekonomi
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading