Korona virüs tedbirleri doğrultusunda Akasya AVM geçici olarak kapılarını kapattı

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda Akasya AVM kapılarını geçici olarak kapadı. Yetkililer bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelişmeler sebebiyle alışveriş merkezimizde konuk ettiğimiz siz değerli misafirlerimizin, yakınlarınızın ve çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sağlık yetkililerinin aldığı tedbirler ve Cumhurbaşkanımızın 'evinizden çıkmayın' yönlendirmeleri doğrultusunda Akasya olarak her zamanki hassasiyetimizle tüm misafirlerimize 'evde kalın' diyor, geçici bir süre için kapılarımızı kapatıyoruz. Bu süre zarfında temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için süpermarketin 12.00-20.00, eczanenin ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık kalacağını bilgilerinize sunarız. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere". - İSTANBUL

Kaynak: İHA