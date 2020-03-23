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Korona virüs tedbirleri ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor

Korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılık ve hassasiyetle sürdüren Nevşehir Belediyesi, mobil ekipleri ile şehri baştan aşağı dezenfekte ediyor.

23.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:41
Korona virüs tedbirleri ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor
Korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılık ve hassasiyetle sürdüren Nevşehir Belediyesi, mobil ekipleri ile şehri baştan aşağı dezenfekte ediyor.

Korona virüs tehdidi oluşmaya başladığı ilk andan itibaren çeşitli önlem çalışmalarıyla, virüsün yayılımını olabilecek en az seviyeye indirmek için bütün olanaklarını seferber eden Nevşehir Belediyesi, dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ekiplerle kamu, kurum ve kuruluş binaları, okulları, halk otobüsleri, duraklar, taksi durakları, servis araçları, otogar ve yolcu otobüslerini düzenli olarak dezenfekte eden Nevşehir Belediyesi, araç üstü ilaçlama makinesi ile de sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları periyodik olarak tekrarlanıyor.

Bu arada Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarına vatandaşların ellerini dezenfekte edebilmeleri için yerleştirilen dirsek temaslı dezenfektan aparatları da sürekli olarak yenileniyor. Dirsek darbesi ile çalışan dezenfektan aparatları mobil ekiplerce günün belli saatlerinde kontrol edilerek içerisine hijyenik el temizleme solüsyonları dolduruluyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Nevşehir, Güncel

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