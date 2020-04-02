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Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar alanlarındaki önlemler artırıldı

Manisa Valiliği, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla pazar alanlarına yönelik ek tedbirler alındığını açıkladı.

02.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:19
Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar alanlarındaki önlemler artırıldı
Manisa Valiliği, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla pazar alanlarına yönelik ek tedbirler alındığını açıkladı.

Manisa'da, pazar alanlarındaki sosyal mesafeyi sağlamak için İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tezgah ve sergilerin 3 metre mesafe ile yerleştirilmesine ve yoğunluğa sebebiyet vermemek için pazarların kurulma günlerine ilişkin düzenleme yapılarak daha önce uygulamaya geçilmişti. Alınan yeni tedbir kararlarına göre de pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için bu alanlar dışında kalan tüm alanlar bariyerlerle kapatılarak, giriş ve çıkışların aynı yerden yapılması sağlandı. Alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerindeki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın pazar alanına alınmasına ve oluşturulan giriş noktalarında vatandaşlar için sosyal mesafeyi koruyacak bekleme koridorları oluşturulmasına karar verilerek uygulamaya geçildi. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Manisa, Güncel
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