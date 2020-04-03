Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de arttırılan korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde araçlar tek tek durdurulup sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

03.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:26
Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl 'de de arttırılan korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde araçlar tek tek durdurulup sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Ekipler ayrıca yolculara gittikleri adreslerde kendilerini 14 gün karantinaya almaları tavsiyesinde bulunuyor.

Bingöl'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin girişlerinde ortak çalışma yapıyor. Bingöl- Elazığ karayolunda da çalışma yapan ekipler, izinli olarak yolcu taşıyan şehirlerarası otobüsler ve özel araçları tek tek denetliyor. Polis ekiplerinin temassız kimlik okuyucu ile kontrol yaptığı uygulamada, sağlık ekipleri de sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini gerçekleştiriliyor. Yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, ayrıca varacakları adreslere ulaştıklarında kendilerini 14 gün karantinaya almaları tavsiyesinde bulunuyor.

Yolcuların ateşini ölçtüklerini ve bilgilendirme yaptıklarını belirten sağlık görevlisi Muttalip Varol, "Sağlık çalışanları olarak 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Bakanımızın yaptığı açıklamalardan sonra denetimlerimizi iyiden iyiye arttırdık. Büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımız bayağı bir var. Vatandaşlarımızı kendilerini evde karantinaya almaları için bilgilendiriyoruz" dedi.

Sakarya'dan memleketi Muş'a gitmek için yola çıkan Muhammet Sarp, "Yol boyunca sıklıkla çevirmelere, kontrollere denk geldik. Sağlıkçı arkadaşlarımız görevlerinin başında ve bize yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz, görevlerini dört dörtlük yapıyorlar. Ben de şimdi evime gittiğimiz zaman kendim için, ailem için 14 gün kendimi karantinada tutacağım" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:59: Türkiye'nin 4 kültürel değeri daha UNESCO yolunda - Haber 10:59: Giresun'da eğitim camiası Kovid-19 ile mücadelede "Biz de Varız" dedi - Haber 10:59: Koronavirüs endişesiyle köye ziyaretçi almıyorlar - Haber 10:58: Aksaray'da, sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Haber 10:58: Mezitli Belediyesi evden çıkamayana yemek dağıtıyor - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:56: Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber