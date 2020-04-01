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Korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz doğum günü kutlaması

Korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz doğum günü kutlaması Üsküdar'da, korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 78 yaşındaki adamın doğum gününü kutlamak isteyen torunu vefa iletişim merkezi ile irtibata geçti.

01.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:25
Korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz doğum günü kutlaması
İSTANBUL - Üsküdar 'da, korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 78 yaşındaki adamın doğum gününü kutlamak isteyen torunu vefa iletişim merkezi ile irtibata geçti. Kendilerine gelen duygusal isteği geri çevirmeyen vefa iletişim merkezi görevlileri, ellerinde pastayla yaşlı adamın kapısını çalarak doğum gününü kutladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Üsküdar'da yaşayan ve tedbirler nedeniyle evinden çıkamayan 78 yaşındaki Mehmet amcanın doğum gününü kutlamak isteyen torunu Ayşenur farklı bir yol buldu. Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesince oluşturulan vefa iletişim merkezi ile irtibata geçen Ayşenur, "dedemin doğum günü, onu çok özledim, benim için ona bir pasta götürebilir misiniz" diye ricada bulundu. Bu duygusal ricayı geri çevirmeyen vefa iletişim merkezi görevlileri de, ellerinde pasta ile giderek yaşlı adamın kapısını çaldı. Yaşlı adamın, karşılaştığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla mutlu olduğu görüldü. Yaşlı adamın doğum gününü kutlayan vefa iletişim merkezi görevlileri evden çıkmaması konusunda kendisine uyarıda da bulundu.
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Korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: İHA

Etiketler: Üsküdar, Genel

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Korona virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz doğum günü kutlaması
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