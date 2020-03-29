Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin iptal edilmesinin ardından Silivri otogarı boş kaldı.

29.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:53
Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin iptal edilmesinin ardından Silivri otogarı boş kaldı. Çorlu , Çerkezköy ve Trakya illerine geçmek isteyen yolcular ise, Silivri kaymakamlığı tarafından kurulan noktalara gerek izin kağıdı almaya çalıştı.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlandırmasıyla Silivri otogarı boş kaldı. Sakin günlerinden birini yaşayan otogarda tüm peronlar boş kaldı. İstanbul 'dan Çorlu, Çerkezköy ve Trakya illerine geçmek isteyen yolcular ise, Silivri Kaymakamlığı tarafından kurulan noktalara gerek izin kağıdı almaya çalıştı. İzin kağıdı şartları uygun olan vatandaşlara verilirken, uygun olmayanlar geri gönderildi. Çorludan Silivri'ye iş için gelen inşaat işçisi de geri gönderildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Silivri, Çorlu, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:16: Siverek kırsalında aşırı yağış sele dönüştü - Haberler 19:16: Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi,... - Haberler 19:14: Video | Sri Lankalı Budist tapınağı Covid-19'a karşı ülkeye kutsal su döktü - Haberler 19:14: Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 9 bin 217'ye hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi - Haberler 19:13: 2 katlı evin çatısı alev alev yandı - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi 18:55: İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi - Haberler 18:29: Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu - Haberler 17:17: Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi - Haberler 16:49: Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek - Haberler 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler