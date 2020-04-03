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Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu Cuma namazında da boş kalan Çamlıca Camisi havadan görüntülendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

03.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:04
Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu Cuma namazında da boş kalan Çamlıca Camisi havadan görüntülendi
Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. İstanbulluların Cuma namazı için sıkça tercih ettiği camilerden Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı. Boş kalan Çamlıca Camisi havadan görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, etkisini sürdüren korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmaya başladı, camiler boş kaldı. Şehir dışındaki vatandaşların dahi namaz kılmak için geldiği Büyük Çamlıca Camisi, bu Cuma namazında da boş kaldı. Korona virüse karşı alınan önlem doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camisi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Çamlıca, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu Cuma namazında da boş kalan Çamlıca Camisi havadan görüntülendi - Haberler

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