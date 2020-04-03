Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs tedbirleri sebebiyle Çamlıca Camii bu Cuma namazında da boş kaldı

Korona virüs tedbirleri sebebiyle Çamlıca Camii bu Cuma namazında da boş kaldı Çamlıca Camii üçüncü kez boş kaldı Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

03.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:02
Korona virüs tedbirleri sebebiyle Çamlıca Camii bu Cuma namazında da boş kaldı
Çamlıca Camii üçüncü kez boş kaldı
İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. İstanbulluların Cuma namazı için sıkça tercih ettiği camilerden Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı. Boş kalan Çamlıca Camii havadan görüntülendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, etkisini sürdüren korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmaya başladı, camiler boş kaldı. Şehir dışındaki vatandaşların dahi namaz kılmak için geldiği Büyük Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı. Korona virüse karşı alınan önlem doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Korona virüs tedbirleri sebebiyle Çamlıca Camii bu Cuma namazında da boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Çamlıca, Genel

Haberin Videosu :

Korona virüs tedbirleri sebebiyle Çamlıca Camii bu Cuma namazında da boş kaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Korona virüs tedbirleri sebebiyle Çamlıca Camii bu Cuma namazında da boş kaldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:41: PTT şubelerinin önü boş kaldı - Haberler 15:40: Kamu zararından aranan zanlı kaçak olarak yaşadığı Datça'da yakalandı - Haberler 15:39: 'Komşu'da feci kaza - Haberler 15:37: Medikal maskeyle tekel bayisini silahla böyle soydu - Haberler 15:36: Düzce'de polisten kaçak dezenfektan üretimine baskın yapıldı - Haberler 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:36: Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı - Haberler 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler 12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler