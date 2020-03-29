Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Korona virüse karşı Malatya'da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

29.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:55
Korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı
Korona virüse karşı Malatya 'da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını koruyabilmek için 7-24 çalışmalarına devam ediyor.

Tedbirler kapsamında, kent merkezinde bulunan Yeni Cami'ye ait tuvalet ve lavabolar temizlenerek, dezenfekte edildi. Malatya halkının yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Hal Binası da baştan aşağı temizlenip, dezenfekte edildi. Hayvan Pazarı da yine aynı uygulamaya tabi tutularak baştan aşağı temizlenip, dezenfekte edildi.

Toplumun hemen hemen her gün kullanmak zorunda olduğu mekanları günlük temizleyip, dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, koruyucu tedbirleri Malatya geneline yaymış durumda.

Cadde, sokak, park, bahçe, tuvaletler, toplu ulaşım araçları, otogarlar, otobüs durakları günlük temizlenip, dezenfekte ediliyor.

Bu arada, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Marketler evlere servis hizmetini sürdürüyor. Esenlik Şirketi bünyesinde bulunan marketlerde eldivenli alış-veriş uygulaması başlatıldı. Yine marketlerde sebze ve meyveler gıda poşetlerine sarılarak önceden hazırlanıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeni Cami, Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:23: Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı - Haber 16:23: ANKARA Engerek Yılanı Şanlıurfa'da doğaya bırakıldı - Haber 16:22: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 771'e yükseldi - Haber 16:21: Pendik'te koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haber 16:20: "Koronavirüs sessizliği" - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber