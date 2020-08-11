Korona virüs tedbirlerini anlatan broşürler dağıtıldı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman Merkezde Korona Virüse karşı korunma yollarını anlatan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve il müdürlüğünde görevli ekipler, şehrin işlek cadde ve sokaklarında korona virüs tedbirleri kapsamında içerisinde pandemiye karşı alınacak tedbirlerin bulunduğu broşürleri dağıttı. Çarşı merkezindeki esnafa, cadde üzerinde bulunan ve yolda yürüyen vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgi veren Müdür Çelik, Korona Virüse karşı çok dikkatli olunması gerektiğini ve kontrollü sosyal hayat kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini belirtti. Maske takmayan vatandaşlara maske dağıtarak maskenin önemine dair telkinlerde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Korona virüsle mücadelede önemli bir dönemden geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatmanın en temel kurallarını bilerek hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı korona virüse karşı bilgilendirmek ve korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgi sahibi yapmak istedik. Bu anlamda hazırladığımız broşürü vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz maske, mesafe ve temizliğin vazgeçilmezleri olmasıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN