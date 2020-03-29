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Korona virüs tehdidine rağmen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Korona virüs tehdidine rağmen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor Ailelerin evlat nöbeti 209'uncu gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 209'uncu gününe girdi.

29.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:04
Korona virüs tehdidine rağmen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Ailelerin evlat nöbeti 209'uncu gününde
DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 209'uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 209'uncu gününde de devam ediyor. Şadin Elhaman, 3 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman'ın geri getirilmesini isteyerek oğluna çağrıda bulundu. Elhaman, "2017 Mayıs 16'sından beri hiçbir haber alamadık. HDP'den çocuğumu istiyorum, defalarca HDP kapılarına da gittim, kimse hiçbir bilgi vermedi. Kandırıp götürmüşler, oğlumun bir bağlantısı yoktu, kandıran şahıs da cezaevinde. HDP'nin yaptığı insanlığa bir zulüm, genç yaşta çocukları alıp dağa götürmesi. 19 yaşında gitti şuan 22 yaşında, Allah hakkımızı onlara bırakmasın, HDP için devletin bir çözüm bulması lazım, yoksa her zaman çocukları kandırıp götürecek. Bayram'a çağrım bize bir haber versin, bir iz göstersin biz her türlü onun arkasındayız. O biliyor ben bugün bilsem nerede ben her türlü ona yetişirim. Sağ mı ölü mü ondan bile bir bilgimiz yok" dedi. Korona virüs tehdidine rağmen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel

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Korona virüs tehdidine rağmen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

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