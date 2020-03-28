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Korona virüs tehlikesi aldırmadan sahilde gezen vatandaşlar havadan görüntülendi

Korona virüsün etkisini günden güne sürdürmesine rağmen bazı İstanbullular, hafta sonu evlerinden çıkıp sahillere gitti.

28.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:51
Korona virüs tehlikesi aldırmadan sahilde gezen vatandaşlar havadan görüntülendi
Korona virüsün etkisini günden güne sürdürmesine rağmen bazı İstanbullular, hafta sonu evlerinden çıkıp sahillere gitti. Vatandaşların Kartal Sahili ve Maltepe Sahili'nde arkadaşlarıyla ya da ailesiyle birlikte gittikleri görüldü. Kimi yürüyüş yaptı, kimi spor için koştu kimi de sahilde bol bol fotoğraf çektirdi. Tehlikeye aldırmayan vatandaşların korona virüsüne rağmen gezdiği sahil havadan görüntülendi.

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı farklı önlemler alınıyor. Fakat bazı vatandaşlar tüm tedbirlere rağmen sokağa çıkamaya devam ediyor. Bu hafta sonu da bazı vatandaşların Kartal ve Maltepe Sahili'ne gittikleri görüldü. Korona virüs tehlikesine aldırmayan vatandaşlar, haftas onu evlerinde kalmak yerime sahilde gezmeyi tercih etti. Kimi ailesiyle sahilde yürüyüş yaptı, kimi arkadaşlarıyla gezdi, kimi de sahilde fotoğraf çektirdi. Korona virüs tehlikesine aldırmaya vatandaşların gezdiği Kartal ve Maltepe Sahilleri drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe, Kartal, Güncel

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