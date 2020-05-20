Korona virüs temizliğinde ortaya çıkan 18 yıllık cinayette ikinci tutuklama

Kocaeli'de bir binada korona virüs temizliği sırasında cesedi bulunan ve 18 yıl önce öldürüldüğü belirlenen şahsın iki kardeşinden biri suçunu itiraf ederek tutuklanmıştı.

Korona virüs temizliğinde ortaya çıkan 18 yıllık cinayette ikinci tutuklama
20.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:23

Kocaeli'de bir binada korona virüs temizliği sırasında cesedi bulunan ve 18 yıl önce öldürüldüğü belirlenen şahsın iki kardeşinden biri suçunu itiraf ederek tutuklanmıştı. Serbest bırakılan diğer kardeşi ise yeni delilerin ortaya çıkması sonucu tutuklandı.


Kocaeli'de bir binada yapılan koro virüs temizliğinde ortaya çıkan cesetle ilgili bir kişi daha tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde İzmit Belediyesi'ne ait çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye temizlik çalışanlarının ifadelerini alarak cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi'nde bir bina önünden alındığını belirledi.


Binada korona virüs temizliği cesedi ortaya çıkardı


Cesedin alındığı binada araştırma yapan polis ekipleri, bina sakinlerinin korona virüs nedeniyle evde kaldıkları sırada binada genel temizlik başlattıklarını, bu sırada kullanılmayan atıl haldeki dairedeki çuvalı çöp zannederek attıklarını belirledi. Dairede yaşayanları sorgulayan ekipler, cesedin kimliğinin Ercüment Çetin'e (49) ait olduğunu ve ailesinin de Sakarya'da yaşadığı bilgisine ulaştı. İncelemeyi derinleştiren ekipler, Çetin ailesinin 2002 yılında Ercüment Çetin için kayıp ilanında bulunduklarını ve ifadelerinde Almanya'ya gitmiş olabileceğini söylediklerini tespit etti. İncelemeyi derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi olarak Çetin'in iki kardeşi R. Çetin (39) ve E. Çetin'i gözaltına aldı.


Kayıp ilanı verdikleri abisini öldürdüğünü itiraf etti


Gözaltına alınarak Kocaeli Emniyetine getirilen iki kardeşten R. Çetin, 2002 yılında Sakarya'daki evlerinde abisi ile aralarında tartışma çıktığını, daha önce de sık sık tartıştıkları abisini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. R. Çetin ifadesinde, abisini öldürdükten sonra battaniyeye sararak İzmit'te bulunan evlerine getirerek kum dolu çuvala koyarak evden ayrıldığını söyledi. Gözaltına alınan E. Çetin'in ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, abisinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi.


Cinayet zanlısının ardından kardeşi de tutuklandı


Gözaltına alınan şahıslardan cinayeti işlediğini itiraf eden R. Çetin ile kardeşi E. Çetin, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. R. Çetin'in tutuklandığı olayda adli kontrolle serbest kalan E. Çetin ise yeni delillerin ortaya çıkması sonucu 1 ay sonra Sakarya'da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa, Haber

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