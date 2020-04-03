Korona virüs testi pozitif çıkan hakem ve eşinden mesaj var
Korona virüs tespit edilen İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik hastane odasından çektikleri öz çekimle 'iyiyiz' mesajı verdi.
03.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:04
Zonguldaklı İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik, korona virüs şüphesiyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'nde karantina altına alınmıştı. Korona virüs testleri pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Çelik çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan tedavilerine ayrı yarı odalarda devam edilen Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik çifti, odalarının camından çektikleri öz çekimle "iyiyiz" mesajı verdi. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA
Etiketler: Ferhat Çelik, Spor