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Korona virüs testi pozitif çıkan halk otobüsü şoförleri 14 gün karantinaya alınacak

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yolcularla temas halinde olan toplu taşıma şoförlerinin bazılarında korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, önlemler kapsamında tespit edilen şoförlerin 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

13.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:01
Korona virüs testi pozitif çıkan halk otobüsü şoförleri 14 gün karantinaya alınacak
Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yolcularla temas halinde olan toplu taşıma şoförlerinin bazılarında korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, önlemler kapsamında tespit edilen şoförlerin 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplu taşıma şoförleri için alınan kararla alakalı şu bilgilere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12.04.2020 tarihinde saat 17.30'da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar Başkanlığında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. Maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile toplanarak, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. ve 27. Maddesi gereği bazı kararlar alınmıştır. İlimiz Sağlık Müdürlüğünce tanzim edilen raporda, ilimiz Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülmekte olan otobüslerle yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde görevli bazı servis elemanları ve şoförlerde korona virüs bulgusuna rastlanmış olup testleri pozitif çıkmıştır. Belirtilen nedenle alınması gereken acil önlemler kapsamında, mezkur Raporda belirtilen servis elemanları ve şoförlerin temas halinde bulundukları görevliler, şoförler ve diğer bireyler ile bütün temaslıların İl Sağlık Müdürlüğünce tespit edilerek 14 gün süreyle karantina altına alınmalarına, toplu taşıma hizmetlerinde aksaklık meydana gelmemesi için İlimiz Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım A.Ş. tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınmasına ve kararın İlimiz Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş. ve ilgili diğer kurumlara tebliğine oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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