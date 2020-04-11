Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi

Adana'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırılan vatandaş, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneden kaçarak intihar girişiminden bulundu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanan vatandaş, tedaviye ikna edilerek hastaneye yatırıldı.

11.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:31
Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi

Adana 'da korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi, hastaneden kaçıp kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi. 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturan adam, yakalanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamit S. isimli vatandaş yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Adana Şehir Hastanesine başvurdu. Korona virüs testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi. Tedaviyi kabul etmeyen Hamit S., hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı. Çalışanları tehdit ederek boynuna da cam parçası dayayıp kaçan şahıs, yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturdu.

KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE ÖFKELENDİ

Şahıs, Adana Şehir Hastanesi otoban çıkışının yanına geldiğinde burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda tutup direnmeye devam etti. Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen Hamit S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elindeki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

İKNA EDİLMESİNİN ARDINDAN TEDAVİYİ KABUL ETTİ

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti. Hamit S., olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca şahsın boynu ve elinde de cam nedeniyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, 3. Sayfa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› 3. Sayfa ››Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:31: Sokağa çıkma yasağı olan Denizli'de fuhuş operasyonu - Haberler 12:28: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı... - Haberler 12:25: Koronavirüs aşısı: Times'a konuşan İngiliz bilim insanı 'Aşı Eylül'de hazır olabilir' dedi - Haberler 12:21: Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir - Haberler 12:17: Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet - Haberler 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası hükümeti eleştirdi: Kriz yönetimi bilgi gerektirir - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi