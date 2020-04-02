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Korona virüs testi sonuçlarını bildirmeyen laboratuvara suç duyurusu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip korona virüs testi yapmak konusunda yetkili olan Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında, yaptığı test sonuçlarını kamu kurumları ile paylaşmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

02.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:30
Korona virüs testi sonuçlarını bildirmeyen laboratuvara suç duyurusu
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip korona virüs testi yapmak konusunda yetkili olan Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında, yaptığı test sonuçlarını kamu kurumları ile paylaşmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip korona virüs testi yapmak konusunda yetkili olan Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 'Çok acil işleme alınması taleplidir' yazılı suç duyurusu dilekçesinde, laboratuvar hakkında Sağlık Bakanlığı'na yapılan ihbarda, laboratuvarın kayıtsızlık göstererek test sonuçlarını ilgili makamlara bildirmediği için hastaların başkalarıyla temas etmeden önce karantina altına alınması ve daha önce temas etmiş olabileceği kişilerin de tespit edilerek aynı teste tabi tutulması sürecine engel olduğu ve kamu sağlığını açıkça tehlikeye attığı kaydedildi.
Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı'ndan test sonucu pozitif çıkan şahıslara ait kimlik bilgileri ve iletişim bilgilerinin istendiğinin belirtildiği dilekçede, test sahiplerine ilişkin laboratuvar tarafından kullanılan kodların verildiği, 'Kişisel verilerin korunması kanunu' gerekçe gösterilerek açık isim, adres ve telefon numaralarının verilmediği, bireysel hak gerekçesiyle toplum menfaatini tehlikeye atan kayıtsızlığın ısrarla sürdürüldüğü ifade edildi.
Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı yetkililerin 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan cezalandırılmasının istendiği dilekçede, laboratuvarın bir başka şubesi olan Özel Kızıltoprak Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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