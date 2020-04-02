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İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi

Beylikdüzü'nde ateşi yüksek çıkan bir kadın, sağlık görevlilerinin korona testi yapılması önerisine tepki gösterdi. Görevlilerin uyarılarına kulak asmayan kadın "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diye bağırdı.

02.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:37

Beylikdüzü 'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi. "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek bağıran kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü iddiaya gören Beylikdüzü'nde kaydedildi. Sağlık görevlileri, rutin tarama sırasında ateşi yüksek çıkan bir kadına korana virüs testi yapmak istedi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE BAĞIRDI

Ancak duruma tepki gösteren kadın bir anda bağırmaya başladı. Adeta çılgına dönen kadın, "Ne koranası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek sağlık görevlilerine karşı çıktı. "Ateşiniz yüksek, size test yapılacak" diyerek kadını sakinleştirmeye çalışan sağlık personelinin tavrı ise alkış topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü, büyük tepki çekti.

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İstanbul’da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü, 3. Sayfa

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Beylikdüzü'nde koronavirüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi
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