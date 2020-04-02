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Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara böyle direndi

Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara böyle direndi "Ne koronası kardeşim.. Başımıza bir de bu çıktı" diyen kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı Beylikdüzü'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi.

02.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:32
Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara böyle direndi
"Ne koronası kardeşim.. Başımıza bir de bu çıktı" diyen kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı
İSTANBUL - Beylikdüzü 'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi. "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek bağıran kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü iddiaya gören Beylikdüzü'nde kaydedildi. Sağlık görevlileri, rutin tarama sırasında ateşi yüksek çıkan bir kadına korana virüs testi yapmak istedi. Ancak duruma tepki gösteren kadın bir anda bağırmaya başladı. Adeta çılgına dönen kadın, "Ne koranası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek sağlık görevlilerine karşı çıktı. "Ateşiniz yüksek, size test yapılacak" diyerek kadını sakinleştirmeye çalışan sağlık personelinin tavrı ise alkış topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü, büyük tepki çekti. Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara böyle direndi

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü, 3. Sayfa

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Korona virüs testi yaptırmamak için doktorlara böyle direndi
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