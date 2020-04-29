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Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına

Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına vurdu İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede Korona Virüs testi üzerine yaşanan tartışmada bir vatandaş cipiyle defalarca hastane kapısına çarptı.

29.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:27
Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına vurdu
İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede Korona Virüs testi üzerine yaşanan tartışmada bir vatandaş cipiyle defalarca hastane kapısına çarptı. Şahsın cipiyle hastanenin kapısına vurduğu o anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye gelen Mahmut Güleryüz'den ücret talep edildi. Testin ücretsiz olması gerektiğini veznedeki görevlilere kaydeden Güleryüz ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinirlenen Güleryüz cipiyle hastanenin kapısına defalarca çarptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşın cipiyle hastanenin kapsına birkaç kez vurduğu görülüyor. Korona virüs testinde ücret iddiası, cipiyle hastanenin kapısına

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Haber
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