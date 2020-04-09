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Korona virüs testleri pozitif çıkan üç hasta tedavi sonrası alkışlarla taburcu edildi

Korona virüs testleri pozitif çıkan üç hasta tedavi sonrası alkışlarla taburcu edildi Korona virüs salgınında testleri pozitif çıkan ve Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

09.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:06
Korona virüs testleri pozitif çıkan üç hasta tedavi sonrası alkışlarla taburcu edildi
BURSA - Korona virüs salgınında testleri pozitif çıkan ve Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Hastaların taburcu edilmeleri esnasında duygusal anlar yaşandı.
Orhangazi'de korona virüs salgını sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve korona testleri pozitif çıkan 3 hasta yaklaşık 10 günlük tedavileri sonrasında taburcu edildiler. Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavileri süren 29 yaşındaki Mert Çakıcı, 45 yaşındaki Mine Engin ve 71 yaşındaki Aslan Aytemür, Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edildiler. Farklı yaş aralıklarında olan 3 hasta Orhangazi Devlet Hastanesinden taburcu edilirken, sağlık çalışanları hastaları alkışlarla uğurladı.
Öte yandan korona virüs testleri pozitif çıktıktan sonra hastalığı yenen 3 kişi taburcu edildikten sonra evlerinde karantina altında tutulacak. Korona virüs testleri pozitif çıkan üç hasta tedavi sonrası alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Orhangazi, Genel
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