Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs Tokyo'da durdurulamıyor: Bugün de 40 yeni vaka

İki gün üst üste rekor sayıda vaka kaydedilen Tokyo'da bugün de 40 kişi korona virüsüne yakalandı.

27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Korona virüs Tokyo'da durdurulamıyor: Bugün de 40 yeni vaka
İki gün üst üste rekor sayıda vaka kaydedilen Tokyo 'da bugün de 40 kişi korona virüsüne yakalandı. Ölü sayısı 59'a yükselirken, Japonya 'daki toplam vaka sayısı ise 2 bin 159'a ulaştı.

Çarşamba günü 41, dün ise 47 yeni vaka sayısı ile rekor kıran Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün de 40 kişide korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 159'a yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden bin 447 kişide korona virüsü tespit edildi.

İki kişi daha hayatını kaybetti

Bugün iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı da 59'a yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 49 kişi korona virüsüne yenik düştü.

Evde kal çağrısı

Tokyo'da 2 gün üst üste artan vaka sayısı nedeniyle Tokyo Valisi Yuriko Koike şehrin sakinlerine "Kritik eşikteyiz, evde kalın" çağrısı yapmış, kamuoyunda hakim olan sokağa çıkma yasağı söylentileri üzerine ise Japonya Başbakanı Shinzo Abe "Japonya ekonomisine büyük zarar verir" diyerek yasağa şu aşamada gerek duyulmadığının sinyalini vermişti. Önümüzdeki günlerde vaka sayısında aşırı artışın devam etmesi halinde, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin OHAL ilan etme yetkisi bulunuyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşamba, Japonya, Tokyo, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs Tokyo'da durdurulamıyor: Bugün de 40 yeni vaka - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı Haberler
CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Yarın akşam ışıklar 'dayanışma' için kapatılacak - Haber 13:46: Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada - Haber 13:46: Hayırsever ihtiyaç sahipleri için 9 noktaya 500 adet yardım paketi bıraktı - Haber 13:46: Adliyeye sevk edilen 5 gazeteci serbest bırakıldı - Haber 13:46: Aksaray Valisi Ali Mantı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını anlattı Açıklaması - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber