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Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı

Tüm dünya koronavirüs salgını sebebiyle önlemler alıp evlerine kapanırken, Siirt'ten gelen bir video görenlere pes dedirtti. Şehirdeki bir grup genç, virüse karşı tepki göstermek amacıyla halay çektikleri anları kameraya alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

24.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:06
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bu sebeple birçok yerde eğitime ara verildi, insanlarla araya 1 metre koyulması önerildi, vatandaşlara acil ihtiyaçları olmadıkları sürece 'Evde kalın' uyarısı yapıldı. Tüm uyarılara hiçe sayan Siirt'teki bir grup genç ise, halay çekerek virüse tepki gösterdiklerini ifade ettikleri videoyu sosyal medyada yayınladı.

VİRÜSE ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 genç müzik eşliğinde halay çekerek koronavirüs salgınına tepki gösterdi. Dünyada hızla yayılan virüse aldırış etmeyen gençler dakikalarca halay çekerken, o anları cep telefonlarıyla da kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Şirvan, Güncel

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