Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs uyarı tabelası dikkate alınmayınca köyü römorkla kapadı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Küçükafşar köyünün muhtarı Suna Yalçın, korona virüse karşı kendi imkanlarıyla yerleşim yerine giriş ve çıkışları traktör römorklarıyla kapadı.

14.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:15
Korona virüs uyarı tabelası dikkate alınmayınca köyü römorkla kapadı
Kırıkkale 'nin Delice ilçesine bağlı Küçükafşar köyünün muhtarı Suna Yalçın, korona virüse karşı kendi imkanlarıyla yerleşim yerine giriş ve çıkışları traktör römorklarıyla kapadı.

Delice ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 150 kişinin yaşadığı Küçükafşar köyü sakinleri, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kendini izole etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını dikkat alan kadın köy muhtarı Suna Yalçın, virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde girişe 'Köyümüze Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' tabelası taktırdı.

Salgının ilerlemesi ve yazının dikkate alınmaması sonrasında köy muhtarı Yalçın, 13 Nisan Pazartesi günü itibari ile girişi römorklarla kapadı. Her hanenin ihtiyacını listeleyen ve gideren köy muhtarı Yalçın, şehir dışından gelenlere de 14 gün evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

"Günde üç defa anons ederek evden çıkmamalarını sağlıyorum"

Köydeki tüm herkesi günde 3 defa uyardığını anlatan muhtar Suna Yalçın, komşu köylerinin karantina altında olduğunu hatırlattı. Muhtar Yalçın, "Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın çabalarıyla valimizin, kaymakamımızın onların desteklerini çabalarını gördükçe bende kendimce köy halkını izole etmek zorunda kaldım. Bütün yaşlılarımıza günde üç defa anons ederek onların evden çıkmamalarını sağlıyorum. Kendim kapı kapı dolaşarak onların ihtiyaçlarını karşıladım. İstanbul'dan ve Ankara'dan gelen arkadaşlarımız olduğundan dolayı evden onları 14 gün dışarı çıkarmadım izole ettirdik. Yakın köyümüz Büyükavşar'da hastalarımız var Allah'tan onlara şifa diliyorum. Ben de ona göre kendimce tedbir alma amacındayım" dedi.

"Tabelayı gören olmadı, römorkla kapadım"

Köydeki tedbirlerden de bahseden Yalçın, "Giriş çıkışları biraz kestim. Halk haklı olarak 1.5-2 aydır içerideler. İster istemez bunalıp dışarı gitmek istiyorlar kendi özel arabaları ile. Bunu engellemeye çalıştım. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızı mesela hurdacı, hırdavatçılar gibi seyyar satıcıları durdurmak amaçlı tabela yaptırdım. Tabelayı pek gören olmadı, ben de römorklar ile kapatmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"Köyümüzde kesinlikle karantina ve hastamız yok"

Köyde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını ve vatandaşların kendi tedbirlerini almaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Suna Yalçın şunları dile getirdi:

"Köyümüzde kesinlikle karantina ve hastamız yok. Ben bunu özellikle virüsün girmemesi için köy komşularımın köy komşularımın canlarını tehlikeye atmamaları için tedbir aldım. Herkese çok teşekkür ederim gerektiği gibi yapıyorlar. Herkes telefon ile beni arayıp 'bizim şu ihtiyacımız var muhtarım' diyorlar. Ben de onları karşılıyorum. Ben onların yerine göre hem kızları hem çocukları hem de muhtarları oldum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum." - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Delice, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs uyarı tabelası dikkate alınmayınca köyü römorkla kapadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:10: Pazara girmek isteyenler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu - Haber 14:10: Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 14:09: Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş sevenlerine böyle veda etmiş - Haber 14:09: Başkan Yüksel Ergene'de kapı kapı geziyor - Haber 14:09: Kuyucak'ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar erken kurulacak - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:22: Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım - Magazin 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler