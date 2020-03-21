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Korona virüs uyarılarına aldırmayıp parkta çocuklar gibi eğlendiler

Korona virüs uyarılarına aldırmayıp parkta çocuklar gibi eğlendiler Korona uyarılarına aldırış etmeyen iki yaşlı salıncakta sallanıp tahterevalliye bindi Adıyaman'da cep telefonlarına yansıyan ilginç görüntüde, parkta çocuk oyun alanını boş bulan iki yaşlı salıncakta sallanıp, tahterevalliye bindi.

21.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:40
Korona virüs uyarılarına aldırmayıp parkta çocuklar gibi eğlendiler
Korona uyarılarına aldırış etmeyen iki yaşlı salıncakta sallanıp tahterevalliye bindi
ADIYAMAN - Adıyaman 'da cep telefonlarına yansıyan ilginç görüntüde, parkta çocuk oyun alanını boş bulan iki yaşlı salıncakta sallanıp, tahterevalliye bindi.
Korona virüsü nedeniyle yetkililerin en çok yaşlı ve kronik hastalara 'evinizde kalın' uyarılarına büyük oranda uyulurken, bu ikazlara aldırış etmeyenlerde çıkıyor.
Korona virüsü sonrasında tüm Türkiye'de olduğu gibi parklar da boş kaldı. Adıyaman'da güneşli havayı fırsat bilen yaşlıların önceki gün cep telefonuyla çekilen amatör görüntüsü izleyenleri gülümsetti.
Parkta çocuk oyun alanlarını boş bulan üç yaşlıdan 2'si salıncakta sallandı, tahterevalliye binip eğlendi. Arkadaşını salıncakta sallayan yaşlı şahıs, sallamak için zaman zaman elindeki bastonu kulladı. Diğer yaşlı şahıs ise eğlenen arkadaşlarını bankta oturarak izledi.
Güneşli havadan istifade etmek isteyen başka yaşlılarda bu gün dışarı çıktı. Bunlardan birisi, yetkililerin uyardığını ancak içeride gün boyu oturmaya dayanamadıklarını ve hava almak için çıktıklarını söyledi. Korona virüs uyarılarına aldırmayıp parkta çocuklar gibi eğlendiler

Kaynak: İHA

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Korona virüs uyarılarına aldırmayıp parkta çocuklar gibi eğlendiler
Etiketler : Adıyaman, Genel

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