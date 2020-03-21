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Korona virüs uyarısını dikkate almayan yaşlılar, parklarda

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yaşlılar evden çıkmamaları yönünde uyarılırken, parklarda oturan yaşlılar açıklamalarıyla şaşırttı.

21.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:19
Korona virüs uyarısını dikkate almayan yaşlılar, parklarda
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yaşlılar evden çıkmamaları yönünde uyarılırken, parklarda oturan yaşlılar açıklamalarıyla şaşırttı. Kimi yeni geldiğini kimileri ekmek almaya çıktığını söyleyen yaşlılar, birbirlerine kolonya ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye 'de de görülen Korona virüse karşı birçok alanda önlemler alındı. Bu kapsamda yaşlılara da evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ancak bazı noktalarda uyarıları dinlemeyen yaşlılar, parklarda görüntülendi. Bahçelievler 'de kameralara yansıyan görüntülerde bazı yaşlıların parklarda vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü. Uyarılara rağmen parklarda banklarda oturan yaşlılar cevaplarıyla da şaşırttı. Kimi yeni geldiğini kimileri ekmek almaya çıktığını söyleyen yaşlılar, birbirlerine kolonya ikram etmeyi de ihmal etmedi.

"Ben oturdum siz geldiniz, hemen gidiyorum"

Evden çıkmama uyarılarına rağmen ekmek almadan önce parkta oturmaya devam eden Mehmet Pazar, "Ekmek almaya çıktım, geldim oturdum hemen gidiyorum karşıdan fırından ekmeği alıp eve gideceğim. Korona virüs konusu başladı başlayalı hayatta çıkmıyorum. Bir saat dışarıda oturmuş değilim. Ben şimdi buraya çıktım deyip burada kalmayacağım. Ben oturdum siz geldiniz, devlet ne dediyse onu yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Kimse yoktu dedim bir hava alayım"

66 yaşında olduğunu ifade eden ve hava almak için dışarı çıktığını söyleyen bir vatandaş, "Aslında sokağa çıkmamak güzel bir şey, Sağlık Bakanlığımız tedbirleri alıyor. Ben yeni çıktım kimse yoktu dedim bir hava alayım sonra eve çıkacağım zaten. 65-70 yaş üzerine etki yapar" dedi.

"Ekmek aldım kim gidecek almaya eşim de zaten evden dışarı çıkamıyor"

Ekmek almak için dışarı çıktığı kısa süreliğine de parkta oturduğunu belirten Mehmet Gül, "Bol bol temizlik olacak, evi havalandıracağız. Bunların hiçbirisi yok, dışarı çıkmaya mecburuz. Ekmek aldım kim gidecek almaya eşim de zaten evden dışarı çıkamıyor. Bir şey olmaz deyip geziyorlar, Allah'ın izniyle geçecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bahçelievler, Türkiye, Güncel

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