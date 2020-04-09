Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Korona virüs uygulamasında at araba sürprizi

Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle Adana'nın giriş ve çıkışlarında herkes tek tek ikamet kontrolünden geçirilerek ateşi ölçülürken uygulama noktasına at arabası ile gelen iki şahın ilginç görüntüler oluşturdu.

09.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:37
Korona virüs uygulamasında at araba sürprizi
Adana 'da yeni tip korona virüs nedeniyle Adana'nın giriş ve çıkışlarında herkes tek tek ikamet kontrolünden geçirilerek ateşi ölçülürken uygulama noktasına at arabası ile gelen iki şahın ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana'ya giriş çıkışların yasaklanmasının ardından bir çok noktada polis uygulama noktası oluşturarak şehre gelen bütün araçları durdurup ikamet kontrolü yapmaya başladı. Ayrıca ikameti Adana'da olmayan vatandaşlar ise şehre giriş izni yoksa bulundukları ile geri gönderildi. Bir trafik polisi ise gelen bütün yolcu ile sürücülerin tek tek ateşini ölçtü. Trafik polisinin özel tulum, gözlük, eldiven ve maske taktığı görüldü. Polisin bir kadının ateşi biraz yüksek çıkınca otomobili kenara çekip bir kaç dakika arayla hem otomobil içinde hem de otomobil dışında tekrar ateşini ölçtü. Yapılan bu ölçümlerde ateşin normal oluğu ortaya çıkınca kadın gönderildi. Bu sırada uygulama noktasına at arabası ile gelen 2 kişi ilginç görüntüler oluşturdu. Polis, at arabasında bulunan iki kişinin yanına gidip onların da ateşini ölçtükten sonra trafikte bulunmalarının doğru olmadığını söyleyerek evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis, bir dolmuşu da durdurup yolcuların tek tek ateşini ölçtü. Polis, ayrıca dolmuşta fazla yolcu olup olmadığını, sosyal mesafeye dikkat edilip edilmediğini maske olup olmadığını da kontrol etti. Dolmuş sürücüsü de polisin uygulamalarının vatandaşın sağlığı için yapıldığını söyleyerek o da polislere kolonya ikram etti. Uygulama nedeniyle D-400 de uzun araç kuyrukları oluştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Korona virüs uygulamasında at araba sürprizi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
İşte İstanbul’da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: Türk Tarih Kurumunun arşivindeki 14 bin 605 esere "evden" ulaşılabilecek - Haber 11:39: Onkoloji hastaları internet üzerinden takip ediliyor - Haber 11:38: FLAŞ - Haber 11:38: İSTİKLAL CADDESİ'NDE TOKALAŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI - Haber 11:38: Düğün ve nişan organizasyonlarında ücret iadesi hakkı - Haber 11:11: İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye zanlı yakalandı - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi