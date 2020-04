Korona virüs uygulamasında at arabası sürprizi

Korona virüs uygulamasında at arabası sürpriziGiriş çıkışlar yasaklandığı için kontrollerini sıkılaştıran polis, şehir girişinde herkesi tek tek kontrol ederken uygulama noktasına gelen at arabalı iki şahıs ilginç görüntüler oluşturduBir dolmuş sürücüsü kendisini durduran polise kolonya ikram etti, polis de dolmuşta oturma düzenini kontrol edip ateş ölçtüADANA - Adana 'nın giriş ve çıkışlarında korona virüs kapsamında herkes tek tek kontrolden geçirilerek ateşi ölçülürken uygulama noktasına at arabası ile gelen iki şahın ilginç görüntüler oluşturdu. Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana'ya giriş çıkışların yasaklanmasının ardından bir çok noktada polis uygulama noktası oluşturarak şehre gelen bütün araçları durdurup ikamet kontrolü yapmaya başladı. Ayrıca ikameti Adana'da olmayan vatandaşlar ise şehre giriş izni yoksa bulundukları ile geri gönderildi. Bir trafik polisi ise gelen bütün yolcu ile sürücülerin tek tek ateşini ölçtü. Trafik polisinin özel tulum, gözlük, eldiven ve maske taktığı görüldü. Polisin bir kadının ateşi biraz yüksek çıkınca otomobili kenara çekip bir kaç dakika arayla hem otomobil içinde hem de otomobil dışında tekrar ateşini ölçtü. Yapılan bu ölçümlerde ateşin normal oluğu ortaya çıkınca kadın gönderildi. Bu sırada uygulama noktasına at arabası ile gelen 2 kişi ilginç görüntüler oluşturdu. Polis, at arabasında bulunan iki kişinin yanına gidip onların da ateşini ölçtükten sonra trafikte bulunmalarının doğru olmadığını söyleyerek evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis, bir dolmuşu da durdurup yolcuların tek tek ateşini ölçtü. Polis, ayrıca dolmuşta fazla yolcu olup olmadığını, sosyal mesafeye dikkat edilip edilmediğini maske olup olmadığını da kontrol etti. Dolmuş sürücüsü de polisin uygulamalarının vatandaşın sağlığı için yapıldığını söyleyerek o da polislere kolonya ikram etti. Uygulama nedeniyle D-400 de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İHA