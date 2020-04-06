Korona virüs, uzaktan sağlık sistemine talebi artırdı

Korona virüsün yaygınlaşmasıyla herkes evinde vakit geçirmeye, zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya başladı. Gitmekten çekindiğimiz bir yer de hastalığın yaygın olduğu hastaneler. Her ne kadar hastaneye gitmek istemesek de bazı durumlar için doktor görüşüne ihtiyaç duyulabiliyor.

Korona virüs nedeniyle evlerimizde kalıyor, kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya dikkat ediyoruz. Hastalığın en yaygın olduğu yerlerden biri de hastaneler. Bu nedenle böyle bir süreçten geçerken hastanelere acil durumlar dışında gitmiyor, virüsün bulaşma riskini azaltıyoruz. Her ne kadar hastaneye gitmek istemesek de bazı durumlar için doktor görüşüne ihtiyaç duyulabiliyor. Online sağlık hizmetleri ise bu noktada devreye giriyor. En azından mevcut rahatsızlığın acilen bir doktor randevusuna gitmeyi gerektirip gerektirmediği öğreniliyor .Hali hazırda uygulanan bu yöntem sayesinde hastaneye gitmeden doktorlarla online ortamda görüşülebiliyor. Sağlık uzmanlarına online kanallardan ulaşmak yeni bir yöntem değil. Ancak Korona virüsün ortaya çıkmasıyla pek çok kişinin tercih ettiği bir yöntem oldu.

Pazarın 2026'da 266 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Korona virüs salgını öncesinde uzaktan sağlık hizmeti zaten yükselişteydi. Fortune Business Insights'a göre, 2018 yılında küresel teletıp pazarı 49,8 milyar dolardı ve 2026'ya kadar 266,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Uzaktan sunulan sağlık hizmetleri hastalar için kolaylık sağlarken zamandan ve maliyetten de tasarruf ettiren bir yöntem. Birçok ülkede kullanılan bu sistem sayesinde doktordan randevu almak yerine görüntülü veya mesajlaşarak istenilen doktorla görüşülebiliyor, tahlil, tetkik sonuçları paylaşılarak uzman görüşü alınabiliyor.

Kaynak: Bültenler