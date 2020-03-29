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Korona virüs vakaları 700 bini aştı

Dünya genelinde korona virüs vakaları 712 bin 17'ye ulaştı.

29.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:30
Korona virüs vakaları 700 bini aştı
Dünya genelinde korona virüs vakaları 712 bin 17'ye ulaştı. Korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 573'e yükseldi.

Çin'in Wuhan , kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ediyor. Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 712 bin 17'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 573'e yükseldi, öte yandan iyileşenler sayısı 150 bin 827 olarak kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, korona virüs salgınının yeni merkez üssü haline geldi. ABD'de toplam vaka sayısı 135 bin 957'ye, hayatını kaybedenler sayısı ise 2 bin 391'e ulaştı.

İtalya , korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor. İtalya'da toplam korona virüs vakası 97 bin 689'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 779'a ulaştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Güncel

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